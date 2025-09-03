Officiellt: Talangen lämnar Häcken

Albin Gashi, 19, har gjort sitt i Häcken.

Den unge mittbacken är klar för Trollhättan i division 1.

– Det har varit fina år och jag är nöjd över den här tiden, säger han i ett uttalande.

Den 19-åriga försvararen Albin Gashi har framför allt hållit till i BK Häckens P19-lag, men mittbacken har också testats i tre A-lagsmatcher. Nu står det klart att Gashi lämnar klubben.

– Det har varit en mycket lärorik tid. Jag har många fina minnen, som att göra A-lagsdebut och spela final i Gothia Cup. Som mittback i BK Häcken utvecklas man mycket i spelet med boll. Jag har blivit en ganska modern mittback. Det har varit fina år och jag är nöjd över den här tiden, säger han i ett uttalande.

Talangen är klar för en flytt till FC Trollhättan i ettan södra.

– Albin har varit hos oss länge på en fin och utvecklande resa från ungdomsverksamheten på Slätta Damm till akademin på Gothia Park Academy. Albin ville nu ta steget in i seniorfotbollen – något som det är tuff konkurrens om hos oss så det är glädjande att han nu får den möjligheten i FC Trollhättan, säger Anders Wahrnberg, akademichef.