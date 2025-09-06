Officiellt: Tavernier förlänger med Bournemouth

Marcus Tavernier belönas av Bournemouth.

Mittfältaren skriver ett nytt fyraårsavtal.

Foto: Bildbyrån

Bournemouth presenterar en ny förlängning.

Premier League-klubben skriver ett nytt avtal med mittfältaren Marcus Tavernier. 26-åringen kritar på ett nytt kontrakt som sträcker sig till 2029.

– Jag är väldigt tacksam för allt Bournemouth har gett mig under de senaste åren. Jag är bara glad att de har visat sin uppskattning för mig genom att skriva på en ny kontraktsförlängning och stanna i den här klubben där jag har det så bra, säger Tavernier på klubbens hemisda.

Tavernier anslöt till Bournemouth 2022 och har hittills gjort 93 framträdanden för klubben.