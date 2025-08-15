Officiellt: Tebo lämnar Sarpsborg för Röda Stjärnan

Franklin Tebo lämnar Sarpsborg 08.

Den tidigare BK Häcken-backen fortsätter karriären i serbiska Röda Stjärnan i en av Norges största försäljningar av en mittback.

BK Häckens tidigare försvarare Franklin Tebo, 25, lämnar norska Sarpsborg 08 och fortsätter karriären i den serbiska storklubben Röda Stjärnan.

Tebo anslöt till Sarpsborg sommaren 2023 och har under sin tid i klubben gjort fem mål och en assist på 60 tävlingsmatcher. Nu meddelar den norska klubben officiellt att mittbacken säljs vidare.

– Vi har gjort allt vi kan för att behålla Tebo, men när en spelare tydligt signalerar att han vill gå vidare blir det också mänskligt svårt att stoppa honom, säger sportchefen Hampus Andersson.

Andersson betonar att klubben har fokuserat på att landa en så bra affär som möjligt för Sarpsborg. Han vill inte avslöja försäljningssumman men beskriver övergången som en av de största för en norsk mittback.

– Vi hade gärna behållit Tebo och har ekonomin för det, men när försäljningen blir aktuell är vårt ansvar att förvalta pengarna på bästa sätt, säger Andersson.