Officiellt: Timossi Andersson lämnar BP

Alexander Timossi Andersson lämnar BP.

Det meddelar klubben under tisdagen.

– Jag är så otroligt tacksam och stolt över mina år i BP, säger han via klubbens uttalande.

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Brommapojkarna kommer med beskedet att Alexander Timossi Andersson lämnar BP. Han har gjort tre år i klubben och står noterad för 87 tävlingsmatcher samt 9 mål och 5 assist.

– Jag är så otroligt tacksam och stolt över mina år i BP. Jag vill framför allt tacka alla lagkamrater, tränare och all personal i klubben. Ni har hjälpt mig att utvecklas både på och utanför planen. Stort lycka till framöver, jag kommer att följa varje match, säger han via klubbens uttalande.

Sportchef Sean Sabetkar:

– Timo har under dessa år bidragit med hög kvalitet på planen, varit en uppskattad lagkamrat och agerat föredömligt i vardagen. Han har förtjänat den här möjligheten genom sitt hårda arbete och sin professionalism. Vi önskar Timo ett stort lycka till och all framgång i hans fortsatta karriär, säger sportchef Sean Sabetkar via klubbens uttalande.