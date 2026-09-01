Officiellt: Tobias Gulliksen klar för ny klubb
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Tobias Gulliksen, 23, lämnar Rapid Wien.
Den förre Djurgården-spelaren lånas ut till turkiska Kocaelispor.
Tobias Gulliksen lämnade Djurgårdens IF för Rapid Wien i fjol. Den norske yttern hade det svårt att slå sig in i det österrikiska storlaget och den här säsongen blev det inga framträdanden i ligan.
Tidigare har Gulliksen varit aktuell för ett utlån till Lilleström i Eliteserien men dealen sprack.
Nu lånas han i stället ut till turkiska Kocaelispor. I avtalet som sträcker sig till sommaren 2027 finns det en köpoption på 23-åringen.
Under sin tid i Dif svarade Gulliksen för 13 mål och 17 assist på 70 matcher.
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