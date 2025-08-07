Officiellt: Tot Wikström lämnar Brage – klar för Umeå

Emil Tot Wikström, 25, byter superettanklubb.

Yttern lämnar Brage för jumbon Umeå FC.

– Det var ett bra alternativ för båda parter, säger Brages sportchef Ola Lundin i ett uttalande.

Video Spelarna i superettan: ”De tar klivet upp i allsvenskan”

Emil Tot Wikström har gjort sitt i Brage och med ett utgående kontrakt lämnar 25-åringen nu för superettan-nykomlingen och jumbon Umeå FC. Inledningsvis handlar det om ett lån över resterande del av säsongen.

– Emil kom till oss inför säsongen 2023 och visade direkt vilken hög nivå han besitter i sitt spel. Tyvärr har han varit förföljd av skador som gjort att kontinuiteten har uteblivit, och när den här möjligheten dök upp kände vi tillsammans att det var ett bra alternativ för båda parter. Vi tackar Emil för hans tid i Brage och önskar lycka till i Umeå, säger sportchefen Ola Lundin i ett uttalande.

Tot Wikström:

– Min tid i Brage har varit lite upp o ner, med både skador och motgångar. Men till det positiva så har jag fått träffa otroliga människor, spelare och vänner livet ut. Tack till alla som stöttat mig, från läktaren till planen. Vi hörs och ses.

25-åringen anslöt till Brage från moderklubben Halmstads BK under 2023. Sedan dess har det blivit 61 matcher för superettan-klubben.