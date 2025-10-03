Officiellt: Tottenham förlänger med kuggen

Rodrigo Bentancur, 28, blir kvar i Tottenham.

Mittfältaren har förlängt sitt kontrakt med Spurs.

– Jag älskar den här klubben, säger han.

Foto: Alamy

Mittfältaren från Uruguay, Rodrigo Bentancur, hade gått in på sitt sista kontraktsår med Tottenham Hotspur. Nu står det klart att 28-åringen stannar i Premier League-klubben och har skrivit på ett nytt, långt avtal med Spurs.

– Jag känner mig riktigt bra och jag är väldigt glad över att fortsätta min historia med den här fantastiska klubben, säger Bentancur.

– Min familj är lycklig; jag har fantastiska vänner och lagkamrater som arbetar hårt varje dag. Jag älskar den här klubben och känner mig riktigt bra här.

Hur långt kontraktet är framgår inte av klubbens pressmeddelande, men det beskrivs som ett ”långtidsavtal”.

We are delighted to announce that Rodrigo Bentancur has signed a new, long-term contract with the Club ✍️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 3, 2025

Tränare Thomas Frank:

– Jag är oerhört glad över att Rodrigo har valt att satsa sin framtid på klubben. Det visar hans tro på det vi bygger här och att vi påbörjar en resa som vi hoppas kommer att bli riktigt speciell.

– Rodri är en stor del av det. Han är en fantastisk mittfältare som kan styra spelet och vara limmet som håller ihop laget. Han har också förmågan att ta sig in i straffområdet, skapa målchanser och även göra mål.

Rodrigo Bentancur har tillhört Tottenham Hotspur sedan han anslöt från Juventus 2022. I klubben är han lagkamrat med svenskduon Dejan Kulusevski och Lucas Bergvall.