Officiellt: Tottenham lånar ut Luka Vuskovic
Luka Vuskovic lämnar Tottenham temporärt.
Den unge försvararen lånas ut tull Hamburger SV.
Luka Vuskovic anslöt till Tottenham tidigare denna sommar, men spel i Londonklubben den här säsongen kommer det inte att bli.
Tottenham meddelar nämligen nu att den unge försvararen lånas ut.
Istället för spel i Premier League så väntar spel i Bundesliga, detta då han kommer att spendera kommande säsong på lån hos Bundesliga-nykomlingarna Hamburger SV.
