Luka Vuskovic lämnar Tottenham temporärt.

Den unge försvararen lånas ut tull Hamburger SV.

Foto: Bildbyrån

Luka Vuskovic anslöt till Tottenham tidigare denna sommar, men spel i Londonklubben den här säsongen kommer det inte att bli.

Tottenham meddelar nämligen nu att den unge försvararen lånas ut.

Istället för spel i Premier League så väntar spel i Bundesliga, detta då han kommer att spendera kommande säsong på lån hos Bundesliga-nykomlingarna Hamburger SV.