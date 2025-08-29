Prenumerera

Officiellt: Tottenham lånar ut Luka Vuskovic

Luka Vuskovic lämnar Tottenham temporärt.
Den unge försvararen lånas ut tull Hamburger SV.

Luka Vuskovic anslöt till Tottenham tidigare denna sommar, men spel i Londonklubben den här säsongen kommer det inte att bli.
Tottenham meddelar nämligen nu att den unge försvararen lånas ut.

Istället för spel i Premier League så väntar spel i Bundesliga, detta då han kommer att spendera kommande säsong på lån hos Bundesliga-nykomlingarna Hamburger SV.

