Officiellt: Tränarduon fortsätter i Ljungskile

Ljungskile SK har förlängt med Joakim Jensen och Fredrik Gustafsson.

Tränarna följer med laget upp i superettan.

Joakim Jensen. Foto: Bildbyrån

Ljungskile SK har haft en turbulent tid sedan laget löste avancemang till superettan. Den nya styrelsen avgick efter bara en månad vid rodret.

Nu har Ljungskile SK löst tränarfrågan inför nästa säsong. Joakim Jensen och Fredrik Gustafsson förlänger och blir kvar i klubben till och med 2027.

– Det har varit många träffar och flertalet samtal som nu äntligen kommit i hamn. Jag och Fredrik har fått väldigt mycket hyllningar av året som varit, men även ett enormt stöd från alla i byn. Allt detta med förhoppning av att fortsätta denna resa vi startat, säger Joakim Jensen på klubbens hemsida.

– Jag är väldigt glad och stolt över att vara klar för en fortsättning som tränare i Ljungskile SK, tillägger Fredrik Gustafsson.

Joakim Jensen tog över som tränare i Ljungskile hösten 2024 och Fredrik Gustafsson anslöt inför säsongen 2025.



