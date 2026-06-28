Officiellt: Två spelare lämnar Trelleborg

Duo lämnar Trelleborgs FF.

Johannes Käck och Nils Arvidsson lämnar Skåneklubben.

Det beskedet kommer under söndagskvällen.

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Två spelare lämnar Trelleborgs FF.

Johannes Käck och Nils Arvidsson lämnar. Den första anslöt till klubben som 15-åring och det har blivit totalt 36 seriematcher i Superettan och Ettan för Käck. Nu ska han prova äventyret på andra sidan atlanten.

– Efter fem och ett halvt fantastiska år i Trelleborgs FF är det dags för mig att ta nästa steg. Jag flyttar till USA för att studera, där jag också får möjligheten att fortsätta satsa på fotbollen, säger Johannes Käck via klubbens uttalande.



Målvakten Nils Arvidsson lämnar också klubben. Han anslöt till klubben inför denna säsongen men meddelar nu at han satsar på den civila karriären.

– Efter ett halvår i TFF är det dags för mig att gå vidare till en civil karriär inom finansbranschen. Jag kommer att bära med mig fotbollens lärdomar och värderingar in i nästa fas av mitt liv. Under det här halvåret har det blivit tydligt för mig vilken bra grupp människor som finns i TFF, och det går inte att missa att klubben har något nytt och spännande på gång, säger Nils Arvidsson via klubbens uttalande.