Officiellt: Tyrique George klar för Everton

Chelsea säljer Tyrique George.

20-åringen är klar för Everton.

– Jag vill prestera bra, göra mål och spela fram till mål för att göra dem glada, säger Tyrique George på klubbens hemsida.

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Chelsea och Everton är överens om en övergång för Tyrique George. Han har skrivit på ett kontrakt som gäller över 2030.

– Jag har själv sett hur passionerade supportrarna är när det gäller Everton och hur mycket klubben betyder för dem. Jag vill prestera bra, göra mål och spela fram till mål för att göra dem glada, säger Tyrique George på klubbens hemsida.

Övergången kostar inledningsvis 18 miljoner pund, motsvarande cirka 230 miljoner kronor, enligt BBC. Med bonusar kan affären bli värd totalt 24 miljoner pund (310 miljoner kronor). Dessutom ska Chelsea ha förhandlat till sig en vidareförsäljningsklausul som ger klubben 15 procent av en framtida försäljning.