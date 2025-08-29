Västerås SK förstärker defensiven.

Nu på deadline day står det klart att man plockar in Sidy Sow.

Han lånas in från senegalesiska Teungueth FC.

Västerås SK slåss i toppen av superettan och inför säsongensavslutningen så står det nu klart att man förstärker.

Denna deadline day så meddelar nämligen VSK att man plockar in Sidy Sow på lån från senegalesiska Teungueth FC.

– Vi har letat länge efter den här profilen och vi har värderat många olika alternativ, säger Kalle Karlsson via klubbens hemsida och fortsätter:

– Vi fastnade för Sidys kombination av fysik, huvudspel och passningsskicklighet. Han kommer att ges tid att acklimatisera sig, men jag ser på sikt en väldigt stor potential i den här spelaren.

I låneavtalet så finns även en köpoption.