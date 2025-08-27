Officiellt: Västerås SK värvar Melvin Ljungqvist

Västerås SK förstärker sin trupp med en talang.

Det handlar om 17-årige Melvin Ljungqvist från Hässleholms IF i Ettan.

– Vi har följt Melvins framfart under året och vi ser stor potential i honom, säger VSK-managern Kalle Karlsson.

Det är under onsdagen som Västerås SK meddelar att man förstärker sin trupp inför nästa år.

Detta då man har köpt loss Melvin Ljungqvist, 17, från Ettan-klubben Hässleholms IF, och skrivit ett treårskontrakt med spelaren.

Yttermittfältaren kommer att lånas tillbaka till Hässleholms under slutet av säsongen för att sedan ansluta till VSK i början av nästa år.

– Det känns spännande och roligt att komma till en klubb som VSK. Det är en klubb som strävar efter att utveckla spelare och de spelar sin fotboll. Det ska bli väldigt kul att få vara en del av det, säger Ljungqvist till sin nya klubb.

Kalle Karlsson, manager i Västerås SK:

– Vi har följt Melvins framfart under året och vi ser stor potential i honom. Han är snabb, rivig, jobbar hårt, har en bra högerfot och har dessutom en intressant längd i den positionen.