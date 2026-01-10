Officiellt: Victor Fors klar för norsk klubb

Victor Fors lämnar Raufoss.

Den svenske ytterbacken är klar för Kongsvinger IL.

Foto: Bildbyrån

Victor Fors blir kvar i Norge men byter klubb. Den svenske ytterbacken lämnar Raufoss för Kongsvinger IL.

Fors kritar på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2027.

– Jag hörde talas om intresset nu under semestern. Jag har spelat mot Kongsvinger fyra gånger nu, och de är ett väldigt tufft lag att möta. De är bra med bollen, har ett väldigt bra spelsystem och är svåra att möta, så det ska bli skönt att spela med dem och inte mot dem, säger Fors på klubbens hemsida.

Victor Fors noterades för en assist på 28 ligaframträdanden i Raufoss i fjol.