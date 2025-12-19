Officiellt: Wilma Carlsson klar för Malmö FF

Malmö FF fortsätter stärka upp truppen inför nästa år.

Nu är den 25-åriga mittbacken Wilma Carlsson klar för MFF.

– Att se hur bra Malmö FF har påbörjat sin resa i OBOS Damallsvenskan redan första året var något som lockade mig att skriva på, säger Carlsson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF har förstärkt truppen med många spelare från damallsvenskan. Nu står det klart att man värvar Wilma Carlsson som lämnade Piteå IF efter säsongen. Den 25-åriga mittbacken har skrivit på ett treårskontrakt med klubben.

– Att se hur bra Malmö FF har påbörjat sin resa i OBOS Damallsvenskan redan första året var något som lockade mig att skriva på. Satsningen som görs här är helt fantastisk, och att laget dessutom spelade till sig en Europaplats gör att det känns som att något stort är på gång. Det gör att jag verkligen ser fram emot nästa säsong, säger nyförvärvet via uttalandet.

Assisterande sportchef Maxim Khalil säger följande om sitt nyförvärv.



– Wilma är en skicklig mittback som har levererat på en hög nivå under de senaste säsongerna i Damallsvenskan. Hon är en bollskicklig spelare som är trygg i passningsspelet och har förmågan att på egen hand bryta linjer i offensiven. Samtidigt bidrar hon med en robusthet, aggressivitet och snabbhet i det defensiva spelet. Wilma är en spelare som passar väl in i vår spelidentitet, samtidigt som vi ser goda möjligheter för henne att fortsätta utvecklas i vår miljö.

Wilma Carlsson kommer återförenas med en rad spelare, bland annat Tuva Skoog, Ellen Löfqvist, Moa Öhman och Nellie Lilja.

25-åringen kommer bära nummer 5 på tröjan och har skrivit ett kontrakt över 2028.