Officiellt: Zätterström lämnar Malmö FF

Efter 12 år i Malmö FF lämnar 20-årige mittbacken Nils Zätterström klubben.

Nu väntar spel i Championship med Sheffield United.



Nils Zätterström har gått hela vägen i Malmö FF – från ungdomslagen till A-laget, där han spelat 41 matcher och varit med om både SM-guld och cupguld. Den 20-årige mittbacken debuterade även i svenska A-landslaget under sin tid i klubben.



Men nu lämnar han klubben för ett nytt steg i karriären. Zätterström har skrivit på för Sheffield United i Championship.

– Malmö FF har blivit som en familj för mig. De relationer och den gemenskap jag fått här betyder jättemycket, och tillsammans med lagkamrater och ledare har ni gjort min tid här fantastisk, säger Zätterström.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano ligger övergångssumman på 3,3 miljoner euro, med bonusar inkluderade.

MFF:s sportchef Daniel Andersson:

– Nils har varit avgörande både i viktiga matcher i Sverige och Europa. Det är alltid blandade känslor när en egen produkt lämnar, men vi önskar honom all lycka i England.