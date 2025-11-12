Officiellt: Zeljkovic lämnar IFK Värnamo

IFK Värnamo slutade sist i allsvenskan och är klart för superettan.

En spelare som inte följer med är Ajdin Zeljkovic.

Det meddelar klubben.

Foto: Bildbyrån

IFK Värnamos säsong blev ett plattfall. Klubben slutade sist och är klart för nedflyttning till superettan.

En spelare som inte kommer göra Värnamo sällskap ner är anfallaren Ajdin Zeljkovic. Under onsdagen bekräftar klubben att han lämnar.

– Jag vill tacka alla spelare, ledare och alla som jobbar i och runt föreningen. Tiden i Värnamo har varit fin på många sätt och jag kommer ta med mig många härliga minnen härifrån. Sista året blev inte som vi hade hoppats på men sådan är fotbollen. Jag vill önska alla i föreningen ett stort lycka till framöver, säger han på Värnamos hemsida.

Zeljkovic anslöt till IFK Värnamo sommaren 2022 och gjorde den här säsongen sju mål och två assist på 24 matcher i allsvenskan.