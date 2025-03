Officiellt: Zakaria Sawo klar för Djurgården

Djurgården har hittat sin ersättare till Deniz Hümmet.

Under deadline day presenterar Blåränderna Zakaria Sawo som ny nia i klubben.



Efter mycket om och men har Djurgården ersatt Deniz Hümmet på anfallspositionen.



Under måndagen ryktades Aris Limassols Zakaria Sawo vara nära Blåränderna – nu är han klar.



På tisdagsförmiddagen presenteras den 25-årige anfallaren som har skrivit på ett kontrakt till och med 2028.



– Det här känns fantastiskt och väldigt stort för mig. Jag har aldrig spelat i Allsvenskan förut, så det är lite av en dröm som går i uppfyllelse, säger Sawo till sin nya klubb.



Det var inte heller svårt att tacka ja till Djurgården när förfrågan väl kom.



– Sedan jag var liten har jag alltid sett DIF som ett storlag och det är svårt att tacka nej när Djurgården kommer. Dessutom känns det väldigt spännande att komma hit till Stockholm, det ser jag verkligen fram emot, säger Sawo och fortsätter:



– Man hänger med lite grann och jag har ju kompisar som spelar i olika klubbar i allsvenskan. Så jag har en del koll på Djurgården och allsvenskan är en otroligt rolig liga. När det gäller laget känner jag Mikael Marques sedan tidigare, men ingen av de övriga.



Djurgårdens sportchef, Bosse Andersson:



– Zakaria har varit ganska okänd inom svensk fotboll eftersom han har gått en lite annorlunda väg via bland annat Malmö, Landskrona och Oskarshamn. Men sedan tog karriären fart i IK Start, tack vare hans spännande egenskaper, och han blev såld till cypriotiska Aris Limassol. Vi har följt hans resa noggrant och varit på plats nere på Cypern för att se Zakaria i aktion.



Enligt uppgifter från Expressen betalar Djurgården totalt 14 miljoner kronor för Sawo – som tidigare har spelat för BK Olympic, FC Rosengård och Oskarshamns AIK.



I Aris Limassol står anfallaren noterad för 47 tävlingsmatcher i vilka han har gjort tio mål och sex assist.

