Okkels-övergång nära: ”Handlar om detaljer”
Jeppe Okkels har uppgetts vara nära en flytt till Djurgården.
Nu bekräftar Prestons tränare, Paul Heckingbottom, att en flytt är nära för dansken.
– Det handlar om detaljer, säger Heckingbottom till BBC Lancashire enligt Fotbollskanalen.
Jeppe Okkels ser ut att närma sig en allsvensk comeback.
Fotbollskanalen rapporterade tidigare i veckan att dansken är klar för Djurgårdens IF och nu berättar Preston North Ends tränare, Paul Heckingbottom, att Okkels är nära att lämna.
Okkels har som bekant förflutet i IF Elfsborg här i Sverige.
