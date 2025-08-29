Okkels-övergång nära: ”Handlar om detaljer”

Jeppe Okkels har uppgetts vara nära en flytt till Djurgården.

Nu bekräftar Prestons tränare, Paul Heckingbottom, att en flytt är nära för dansken.

– Det handlar om detaljer, säger Heckingbottom till BBC Lancashire enligt Fotbollskanalen.

Foto: Alamy

Jeppe Okkels ser ut att närma sig en allsvensk comeback.

Fotbollskanalen rapporterade tidigare i veckan att dansken är klar för Djurgårdens IF och nu berättar Preston North Ends tränare, Paul Heckingbottom, att Okkels är nära att lämna.

– Vi är på vippen till vad som är överenskommelser. Det handlar om detaljer, säger Heckingbottom till BBC Lancashire enligt Fotbollskanalen.

Okkels har som bekant förflutet i IF Elfsborg här i Sverige.