ÖSK gör sin första spelarförsäljning på damsidan

Örebro SK har skrivit egen historia. Det står klart att klubben har gjort sin första spelarförsäljning på damsidan.

Det är den gångna säsongens skyttedrottning i ÖSK Molly Wiklander som säljs. Anfallaren går till Eskilstuna United som spelar i damallsvenskan nästa säsong.

– Stort tack för detta år till lagkamrater, ledarstab och supportrar. Det har varit ett utvecklande år och jag har trivts otroligt bra i föreningen. Trots en tuff början av året med en lite svagare vår fick vi avsluta året tillsammans på ett bra sätt med en fantastisk höst. Stort tack och lycka till i framtiden, säger Molly Wiklander på ÖSK:s hemsida.

Sportchefen och tränaren Dennis Gabrielsson om den historiska försäljningen:

– Det är med lite blandade känslor som vi säljer Molly till Eskilstuna. Vi är såklart jätteglada för Mollys skull och även för vår egen på ett sätt, eftersom vi gör en historisk försäljning på damsidan. För det här är ett bra kvitto på att spelare kan komma till ÖSK och utvecklas för att sedan ta sig vidare till högre nivåer när vi själva ännu inte har nått dit än.