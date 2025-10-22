Öster-spelarna osäkra kring framtiden: ”Inte hört någonting”

Sebastian Starke Hedlund och Raymond Adjei sitter båda på utgående avtal.

Däremot har ingen av de diskuterat framtiden med Östers sportsliga ledning.

– För min del ser jag gärna en framtid i Öster, säger Starke Hedlund till Smålandsposten.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2023 har Sebastian Starke Hedlund, 30, spelat för Östers IF. Efter den nuvarande allsvenska säsongen löper dock mittbackens kontrakt ut – även om det finns en option på förlängning.

För att den ska träda i kraft behöver dock båda parterna (föreningen och spelaren) vara överens om framtiden. Det är de inte just nu, menar mittbacken själv.

– För min del ser jag gärna en framtid i Öster. Jag vet väl inte jättemycket om framtiden just nu. Det jag vet är att det inte är en hemlighet att jag trivs väldigt bra här. Sen vill jag självklart önska lite mer speltid än vad jag har fått. Men jag värdesätter mycket annat som jag får här i Öster och Växjö som stad, säger han till Smålandsposten och berättar att han ännu inte har fått något besked.

– Vi har inte suttit ner riktigt. Vi har bara pratat lite löst om det. Det är väl lite annorlunda kanske för de som sitter på option och de som har ett rent utgående avtal. Det kommer väl, gissar jag, oavsett besked.

En annan försvarare i Växjö-klubben som också har utgående avtal är högerbacken Raymond Adjei, 21. Inte heller han har hört något specifikt om sin framtid.

– Ingenting, jag har inte hört någonting. Men jag vill fokusera på de sista matcherna, säger han till samma tidning.

Med tre omgångar kvar att spela befinner sig Öster på kvalplats. På lördag ställs de mot Degerfors i en mycket viktig match där vinnaren har kvalplatsen i egna händer.







