Östers IF-talang besöker Bundesliga-klubb
Östers IF har nyligen skrivit ett akademiavtal med Naid Ganovic.
Nu står det klart att talangen besöker en Bundesliga-klubb.
Superettan-klubben bekräftar att han provspelar med Hoffenheim.
Östers IF säkrade upp Naid Ganovic och skrev att akademiavtal med talangen i december ifjol.
Nu uppvaktas den unge anfallaren av utländska klubbar.
Östers IF bekräftar denna tisdag att talangen befinner sig på plats i Tyskland för provspel med Bundesliga-klubben Hoffenheim.
Han kommer under veckan att visa upp sig för klubbens P16-lag.
