Östers IF-talang besöker Bundesliga-klubb

Östers IF har nyligen skrivit ett akademiavtal med Naid Ganovic.

Nu står det klart att talangen besöker en Bundesliga-klubb.

Superettan-klubben bekräftar att han provspelar med Hoffenheim.

Foto: Bildbyrån

Östers IF säkrade upp Naid Ganovic och skrev att akademiavtal med talangen i december ifjol.

Nu uppvaktas den unge anfallaren av utländska klubbar.

Östers IF bekräftar denna tisdag att talangen befinner sig på plats i Tyskland för provspel med Bundesliga-klubben Hoffenheim.

Han kommer under veckan att visa upp sig för klubbens P16-lag.