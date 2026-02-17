Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Östers IF-talang besöker Bundesliga-klubb

Östers IF har nyligen skrivit ett akademiavtal med Naid Ganovic.
Nu står det klart att talangen besöker en Bundesliga-klubb.
Superettan-klubben bekräftar att han provspelar med Hoffenheim.

Foto: Bildbyrån

Östers IF säkrade upp Naid Ganovic och skrev att akademiavtal med talangen i december ifjol.
Nu uppvaktas den unge anfallaren av utländska klubbar.

Östers IF bekräftar denna tisdag att talangen befinner sig på plats i Tyskland för provspel med Bundesliga-klubben Hoffenheim.

Han kommer under veckan att visa upp sig för klubbens P16-lag.

