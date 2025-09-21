Papagiannopoulos: ”Jag har gjort det tillräckligt bra”

Han har spelat i AIK sedan sommaren 2020 – och har fyllt 35 år.

Trots det känner sig inte Sotirios Papagiannopoulos stressad över sitt utgående kontrakt.

– Jag har gjort det tillräckligt bra, antingen är man kvar här eller så får man hitta något annat, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2020 som Sotirios Papagiannopoulos lämnade FC Köpenhamn för spel i sin moderklubb, AIK.

Sedan dess har det blivit spel i 173 matcher för mittbacken som under sommaren fyllde 35 år. Efter årets allsvenska säsong löper AIK-veteranens avtal med klubben ut, och i nuläget ser Papagiannopoulos framtid inte helt klar ut.

– Jag har inte något på bordet. Jag fokuserar på mitt och så får vi se vad som händer. De som är ansvariga får ta tag i det eller kommentera om de vill kommentera, säger han till Expressen.

Att ”Sotte” bara har sju allsvenska matcher kvar för sitt AIK är dock ingenting som bekymrar honom nämnvärt.

– Nej, absolut inte. Jag har gjort det tillräckligt bra. Så antingen är man kvar här eller så får man hitta något annat.

”Det är inte bråttom alls”

Då mittbacken har mindre än ett halvår kvar på sitt kontrakt kan han skriva på ett förhandskontrakt med en annan klubb. Så långt fram i planeringen är han dock inte.

– Just nu fokuserar jag på de sju matcherna som är kvar. Det är det som är det viktigaste. Sen får man kolla vad som passar en bäst. Det är inte bråttom alls, avslutar Sotirios Papagiannopoulos.