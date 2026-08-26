Fernandez presser för miljardflytt till Manchester City

Enzo Fernandez ser ut att lämna Chelsea trots allt.

Argentinaren trycker på för en flytt till Manchester City, enligt transferjournalisten Nicoló Schira.

Enzo Fernandez vara eller icke vara i Chelsea har varit en följetång under sommaren. Mittfältaren har då ryktats vara på väg till ligarivalen Manchester City.

Enligt The Athletic satte Chelsea en deadline den 14 augusti gällande bud på den argentinska stjärnan. Trots att Fernandez är kvar i Chelsea nästan två veckor senare verkar en flytt vara fortsatt aktuell.

Den italienska transferjournalisten Nicoló Schira uppger att argentinaren trycker på för att få till en flytt till Manchester City, där han i så fall skulle återförenas med den tidigare Chelsea-tränaren Enzo Maresca.

Spelaren ska var muntligt överens med City om ett kontrakt till 2032. En eventuell övergångssumma ser ut att landa på runt 130 miljoner pund, cirka 1,6 miljarder svenska kronor.

Enzo Fernandez anslöt till Chelsea från Benfica i januari 2023 efter att ha vunna VM med Argentina. Totalt har det blivit 170 tävlingsmatcher för Londonklubben.