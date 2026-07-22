Raul och tidigare Lazio-talang aktuella för HIF

Helsingborgs IF har sedan managern Stevie Grieves intåg tittat brett på marknaden.

Nu är kanadensaren tillika tidigare Roma- och Lazio-talangen Noah Abatneh och rumänen Raul Gogonea båda aktuella för superettaklubben.

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Stevie Grieve ersatte Klebér Saarenpää efter förra årets säsong i superettan – och gjorde sig direkt ett namn som manager genom att värva in många nya spelare i vintras, bland annat från Colombia och Frankrike.

Nu fortsätter skotten att titta brett på marknaden i jakt på förstärkningar för att försöka nå allsvenskan igen, något Helsingborgs IF inte lyckats med sedan allsvenska uttåget 2022.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är såväl kanadensaren Noah Abatneh som rumänen Raul Gogonea aktuella för HIF i sommarfönstret. Kanadensisk media har också rapporterat om Abatneh till HIF.

Abatneh är 190 centimeter lång mittback hemmahörandes i Atlético Ottawa i kanadensiska högstaligan. 21-åringen har ett spännande cv då han i närmare tio år spelade sin fotboll i Italien dit han kom i ung ålder och han har tillhört både Romas och Lazios organisation.

Abatneh var i Romas akademi 2016-2017 och kom sedan till Lazios dito 2020-2022. Han fick sedan pröva på spel i Lazios A-lag 2022-2023 men det blev aldrig några framträdanden där och i stället har han sedan sommaren 2023 varit tillbaka i den kanadensiska fotbollen.

Rumänen Raul Gogonea med det kittlande förnamnet är anfallare/vänsterytter som senaste åren varit hemmahörandes i Freiburgs akademi men som 1 juli blev fri spelare efter att ha lämnat tyska Bundesligaklubbens U19-lag.

19-årige anfallaren har gjort två mål på åtta landskamper för Rumäniens U18-landslag.