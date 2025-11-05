Real Madrid-floppen har samtalat med Lyon om flytt

Endrick kom som ett dyrt och prestigefyllt nyförvärv från Palmeiras till Real Madrid förra året.

Sedan dess har dock supertalangen inte alls rosat marknaden.

Nu skriver spanska AS att han är öppen för att lånas ut till Lyon i januari efter att ha pratat med Ligue 1-klubbens tränare Paulo Fonseca.

Foto: Alamy

Redan i december 2022 gjorde Real Madrid klart med den då 16-årige Endrick.

Men först på brassens 18-årsdag i juli förra året kunde Palmeiras supertalang flytta över till Spanien, detta efter 18 mål på 66 matcher i Brasiliens högstaliga.

Men väl i Real Madrid har speltiden och succén uteblivit – och inte speciellt konstigt är väl det med Kylian Mbappé och landsmannen Vinicius Junior och Rodrygo före i kön i anfallet.

19-årige Endrick har därför på sistone omgärdats av flyttrykten och nu skriver spanska tidningen AS att han är öppen för att lånas ut till Lyon i januari, detta efter att ha samtalat med franska klubbens tränare Paulo Fonseca.

Någon överenskommelse mellan Real Madrid och Lyon finns dock ännu inte, uppger AS.