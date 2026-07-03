Real Madrid ryter till: ”Återspeglar inte verkligheten”

Det blir ingen Enzo Fernández till Real Madrid.

I ett uttalande dementerar storklubben uppgifterna.

”Spekulationerna saknar grund och återspeglar inte verkligheten”, skriver ”Los Blancos”.

Enzo Fernández. Foto: Alamy

Chelsea-stjärnan Enzo Fernández, 25, har varit namnet på allas läppar under den senaste tiden. Den argentinske mittfältaren har kopplats ihop med Premier League-rivaler som Manchester City, som sägs ha trappat upp jakten på 25-åringen, och Arsenal – men även den spanska storklubben Real Madrid har nämnts i sammanhanget.

Men någon flytt till Santiago Bernabeu blir det inte för Fernández, det slår Real Madrid själv fast i ett uttalande under fredagen.

”Mot bakgrund av de uppgifter och uttalanden som under de senaste dagarna har cirkulerat om ett påstått intresse från Real Madrid C.F. för spelaren Enzo Fernández vill klubben klargöra att den varken direkt eller indirekt har vidtagit några åtgärder för att värva den aktuella spelaren och att den inte heller har för avsikt att göra det”, skriver klubben.

Official Announcement. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 3, 2026

”Största respekt”

”Real Madrid vill uttrycka sin största respekt för Enzo Fernández, en fantastisk fotbollsspelare vars karriär och kvalitet är allmänt erkända, liksom för Chelsea FC, en klubb som Real Madrid har en utmärkt institutionell relation med. Just av respekt för en institution som Chelsea FC och de principer om institutionell lojalitet som alltid har präglat Real Madrids agerande anser klubben det nödvändigt att kategoriskt dementera dessa spekulationer, som saknar grund och inte återspeglar verkligheten.”, fortsätter Real Madrids uttalande.

Enzo Fernández har kontrakt med Chelsea över 2032. Han anslöt till Premier League-klubben från Benfica under 2023.