Romano: Alaba lämnar Real Madrid efter säsongen

Han har spelat för klubben sedan 2021.

Efter den pågående säsongen är David Alabas resa i Real Madrid över.

Det skriver transfergurun Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Han kom till klubben under sommaren 2021 och har sedan dess vunnit La Liga vid två tillfällen, Copa del Rey en gång, den spanska supercupen en gång och Champions League vid två tillfällen.

Efter den nuvarande säsongen löper David Alabas kontrakt med storklubben Real Madrid ut – och då kommer han att tacka för sig.

Det skriver transfergurun Fabrizio Romano som menar att österrikaren är inställd på att lämna klubben som bosman nästa sommar.

Enligt tyska Sky Sports ska inget slutgiltigt beslut vara fattat och 33-åringen uppges själv vilja stanna i Madrid-klubben.

Totalt sett har David Alaba spelat 120 matcher i vilka det har blivit fem mål och nio assist.