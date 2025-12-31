Romano: Alysson klar för Aston Villa

Aston Villa ser ut att värva yttern Alysson.

Brassen ska ha skrivit på alla papper för PL-klubben.

Detta enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Aston Villa stärker upp på offensiven. Alysson ansluter från brasilianska Grêmio, rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Enligt Romano har yttern skrivit på alla papper för Aston Villa och affären landar på totalt 12 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 130 miljoner kronor.

19-åringen noteras för två mål och fem assist på 53 tävlingsmatcher den här säsongen.