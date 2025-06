Romano: De Zerbi har tackat nej till Premier League-klubb

Roberto De Zerbi gjorde succé med Brighton – och flyttade till Marseille.

Där var han med och tog laget till en andraplats i Ligue 1 och har ryktats ta över Tottenham Hotspur.

Det kommer han inte att göra, enligt Fabrizio Romano.

Det var under gårdagen som Tottenham Hotspur tog beslutet att sparka tränaren Ange Postecoglou. Detta trots klubbens Europa League-triumf och kommande Champions League-spel. Men årets resultat i Premier League – där man slutade på en 17:e-plats i ligan, uppgavs väga tyngre i beslutsfattandet.



Reaktionerna efter beslutet har varit blandade – och i truppen uppges en hel rad spelare ha blivit ”rasande” över att tränaren fick gå.



Vad gäller ersättare har framförallt Brentfords Thomas Frank, men också den gamla Spurs-tränaren Mauricio Pochettino bollats upp som alternativ. Nu inkommer Fabrizio Romano med ett annat, i form av Roberto De Zerbi.



Han har, efter framgångarna med Brighton i Premier League tagit steget till Marseille där man säkrade en andraplats i Ligue 1 den gångna säsongen.



Någon comeback i Premier League ser dock inte ut att bli av, då Romano skriver att han har tackat nej till Tottenham för att fortsätta resan med Marseille i Frankrike. Således ser Thomas Frank ut att fortsätta vara Spurs huvudspår i tränarjakten.

🚨⚪️ Tottenham are prepared to advance in talks with leading candidate Thomas Frank in the next days.

Spurs also approached Roberto De Zerbi in the recent days… but the Italian head coach rejected as he wants to stay at Olympique Marseille. pic.twitter.com/5BGtYGLjli

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025