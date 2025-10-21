Romano: Endrick förväntas lämna Real Madrid
Endrick, 19, är ratad i Real Madrid.
Nu kan brassen lämna klubben.
Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.
Endrick har inte gjort en enda minut den här säsongen i Real Madrid. Brassen har dragits med skador under en längre tid men väntas nu vara på väg att lämna ”Los Blancos”.
Enligt transfer-journalsiten Fabrizio Romano väntas Endrick lämna Real Madrid på lån i januari. Detta då spelaren själv vill ha mer speltid inför VM 2026.
Det har tidigare rapporterats om att 19-åringen kan tänka sig att lånas ut till franska Marseille.
Endricks nuvarande kontrakt med Real Madrid löper ut 2030.
