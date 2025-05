Romano: Serie A-klubb jagar Højlund

Rasmus Højlunds tid i United har varit tuff.

Nu kan den danske anfallaren återvända till Serie A.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Manchester Uniteds anfallare Rasmus Højlund har haft det svårt i klubben. United som letar efter nya anfallare kan innebära en flytt för dansken.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är ett flertal italienska klubbar intresserade av Højlund. Det rapporterades tidigare om att Napoli och Juventus var intresserade och nu ska även Champions League-finalisterna Inter ha fått upp ögonen.

Milanoklubben överväger en övergång i sommar samtidigt som de har flera anfallare till förfogande i Lautaro Martinez och Marcus Thuram.

Rasmus Højlund står noterad för 10 mål på 5 matcher den här säsongen i United.

🚨🇩🇰 Rasmus Højlund keeps attracting interest from Italy — understand Inter are also considering him as option for this summer.

After Juventus and Napoli calls in March, Inter also explored Højlund situation. It’s up to Man United.

🎥🇮🇹 Italian video:

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2025