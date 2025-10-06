Romano: Hussein Carneil klar för Cadiz

Hussein Carneil har brutit IFK Göteborg.

Nu rapporterar transfergurun Fabrizio Romano att han går till spanska Cadiz.

Foto: Bildbyrån

Hussein Carneil och IFK Göteborg har sedan en tid tillbaka brutit kontraktet. Mittfältaren har stått utan klubb och nu kommer transferexperten Fabrizio Romano med uppgifter om hans nästa adress.

Enligt Romano är Carneil klar för Cadiz om spelar i den spanska andraligan. 22-åringen lämnar på fri transfer.

Kontraktet uppges sträcka sig tre år och läkarundersökning ska ske under tisdagen.

Carneil är fostrad i IFK göteborg och står noterad för två mål och två assist på 45 A-lagsmatcher.