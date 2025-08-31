Romano: Jimenez till Bournemouth

Alex Jimenez kan lämna AC Milan.

20-åringen lånas ut till Bournemouth.

Det rapporterar silly-experten Fabrizio Romano.

Alex Jimenez, 20, lämnade Real Madrids akademi för Serie A och AC Milan förra året. Nu kan flyttlasset gå mot Premier League.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano vill Bournemouth låna in yttern, med köpoption. Enligt Romano kommer Bournemouth att täcka spelarens lön under lånetiden.

Nu återstår endast läkarundersökning och formaliteter innan affären blir klar, enligt Romano.

Sky-journalisten Gianluca Di Marzio uppger att Bournemouth betalar 1,5 miljoner euro (16 miljoner kronor) får lånekostnaden. Köpoptionen ligger på 18,5 miljoner euro (203 miljoner kronor).