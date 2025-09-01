Romano: Kobbie Mainoo stannar i Manchester United

Han har ryktats vilja lämna klubben på lån.

Nu slår Manchester United, enligt Fabrizio Romano, fast att Kobbie Mainoo blir kvar i klubben.

Detta då de helt enkelt vägrar att släppa sin mittfältare.

Foto: Bildbyrån

Det har spekulerats en del om Kobbie Mainoo, 20, och hans framtid i Manchester United.

Detta då han, enligt uppgifter, själv har meddelat klubbledningen att han vill lämna klubben på lån.

Nu kommer dock Fabrizio Romano med nya uppgifter till ämnet. Han skriver att Manchester United har beslutat sig för att behålla Mainoo, och vägrar gå med på att låna ut honom.

Det medför alltså att engelsmannen stannar i klubben den här säsongen, enligt uppgifterna.

Kobbie Mainoo har kontrakt med United till och med sommaren 2027 med ett optionsår.