Romano: Laporte återvänder till Athletic Club
Än återstår det några timmar på det spanska transferfönstret.
Då skriver Fabrizio Romano att Athletic Club kan värva.
Det i form av sin tidigare mittback, Aymeric Laporte.
Han spelade i klubben mellan 2010 och 2018.
Nu ser Aymeric Laporte ut att återvända till den europeiska fotbollen – och spanska Athletic Club.
Den tidigare Manchester City-spelaren har hållit till i saudiska Al-Nassr under de senaste åren men ser nu, enligt Fabrizio Romano, ut att skriva på för Bilbao-klubben.
Totalt sett står Laporte noterad för spel i 222 matcher med den spanska klubben. Frågan är om han kommer att göra fler under en snar framtid?
🚨🔴⚪️ BREAKING: Aymeric Laporte to Athletic Club, here we go! Back to Bilbao as he wanted.
Deal agreed right now with Al Nassr as documents being exchanged right now.
Laporte, set to travel as he rejected over 5 clubs for Athletic Club. pic.twitter.com/fwMVYMvlP6
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
