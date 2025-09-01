Romano: Laporte återvänder till Athletic Club

Än återstår det några timmar på det spanska transferfönstret.

Då skriver Fabrizio Romano att Athletic Club kan värva.

Det i form av sin tidigare mittback, Aymeric Laporte.

Foto: Bildbyrån

Han spelade i klubben mellan 2010 och 2018.

Nu ser Aymeric Laporte ut att återvända till den europeiska fotbollen – och spanska Athletic Club.

Den tidigare Manchester City-spelaren har hållit till i saudiska Al-Nassr under de senaste åren men ser nu, enligt Fabrizio Romano, ut att skriva på för Bilbao-klubben.

Totalt sett står Laporte noterad för spel i 222 matcher med den spanska klubben. Frågan är om han kommer att göra fler under en snar framtid?