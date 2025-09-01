Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Romano: Laporte återvänder till Athletic Club

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Än återstår det några timmar på det spanska transferfönstret.
Då skriver Fabrizio Romano att Athletic Club kan värva.
Det i form av sin tidigare mittback, Aymeric Laporte.

Foto: Bildbyrån

Han spelade i klubben mellan 2010 och 2018.

Nu ser Aymeric Laporte ut att återvända till den europeiska fotbollen – och spanska Athletic Club.

Den tidigare Manchester City-spelaren har hållit till i saudiska Al-Nassr under de senaste åren men ser nu, enligt Fabrizio Romano, ut att skriva på för Bilbao-klubben.

Totalt sett står Laporte noterad för spel i 222 matcher med den spanska klubben. Frågan är om han kommer att göra fler under en snar framtid?

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt