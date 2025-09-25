Savinho ser ut att stanna i Manchester City.

Brassen uppges få ett nytt kontrakt av PL-jätten.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Savinho kopplades i somras ihop med en flytt från Manchester City. Ligakonkurrenten Tottenham uppgavs vara intresserade av att värva brassen.

Nu rapporterar silly-journalisten Fabrizio Romano att han blir kvar i Manchester City. Enligt Romano är City nära att komma överens om ett nytt avtal med Savinho.

Kontraktsförhandlingarna ska vara i sitt slutskede samtidigt som de har nobbat två bud från Spurs.

Savinho står noterad för fyra mål och 13 assist på 52 tävlingsmatcher i Manchester City.