Romano: Matty Cash förlänger med Aston Villa

Han har varit i klubben sedan 2020.

Nu skriver Fabrizio Romano att Matty Cash kommer att förlänga sitt kontrakt med Aston Villa.

Detta fram till 2029.

Foto: Bildbyrån

Det var under sensommaren 2020 som den engelska ytterbacken, som har valt att representera det polska landslaget, lämnade Nottingham Forest för spel i Aston Villa.

Sedan dess har 28-åringen spelat 191 matcher för Birmingham-klubben i vilka det har blivit elva mål och tolv assist.

Just nu går Cash kontrakt med Aston Villa ut under sommaren 2027 – men inte länge till.

Får man tro transferspecialisten Fabrizio Romano kommer ytterbacken att förlänga sitt avtal fram till 2029, med option på ytterligare ett år.

Matty Cash har spelat 22 landskamper för Polen där det har blivit fyra mål.