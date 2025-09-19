Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Romano: Messi förlänger med Inter Miami

Nilo Ek
Webbredaktör
Lionel Messi ser ut att stanna i Inter Miami.
Enligt transferexperten Fabrizio Romano kommer argentinaren att förlänga med MLS-klubben.

Foto: Alamy

Lionel Messi anslöt till Inter Miami sommaren 2023. Den här säsongen står argentinaren noterad för 20 mål på 21 matcher i MLS.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano kommer Messi att förlänga med Inter Miami. Argentinaren uppges vara nära ett nytt avtal med klubben och parterna är i långt gångna förhandlingar.

Ännu är inget helt klart då det finns saker att ”klargöra” och godkännande från MLS.

Messi har gjort totalt 62 mål och 30 assist för Inter Miami. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig över 2025.

