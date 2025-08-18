Romano: MFF säljer Nils Zätterström

Sheffield United värvar Nils Zätterström, 20.

Mittbacken köps loss från MFF för drygt 37 miljoner kronor.

Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.

Malmö FF ser ut att göra en storaffär.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano köper Championship-klubben Sheffield United mittbacken Nils Zätterström. Affären uppges landa på 3,3 miljoner euro. motsvarande nästan 37 miljoner kronor. Det finns även bonusar i avtalet.

Nils Zätterström slog igenom i Malmö FF förra säsongen och har ett kontrakt med Skånelaget över 2028. Mittbacken har hittills gjort 41 framträdanden för de regerande svenska mästarna.

MFF ligger på en tredje plats i allsvenskan.