Romano: Monaco kan plocka in Ansu Fati

Monaco kan göra storvärvning.

Barcelonas Ansu Fati, 22, uppges vara nära en övergång.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Barcelonas Ansu Fati har hamnat utanför rampljuset. 22-åringen som skulle bli deras nya stjärna kan se sig själv omsprungen av Lamine Yamal.

Nu kan Ansu Fati lämna Barca. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är Monaco nära att göra en affär med Ansu Fati.

Det skar röra sig om ett lånekontrakt med köpoption och vidareförsäljningsklausul för Barcelona. Överenskommelsen ska i princip vara i hamn samtidigt som samtal fortfarande förs mellan klubbarna.

Ansu Fati står noterad för sex framträdanden den här säsongen.

🚨💣 BREAKING: AS Monaco are close to getting deal done to sign Ansu Fati from Barça! 🇲🇨

Understand negotiations are underway on loan move with buy option clause + sell-on clause to Barcelona.

Agreement almost done with Ansu keen on the move, talks ongoing between clubs. pic.twitter.com/90Zb0W9aDm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2025