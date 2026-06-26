Romano: Paz stannar – Como betalar jättesumma

Nico Paz stannar i Como.

Det argentinske superlöftet köps för 60 miljoner euro, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Turerna kring Nico Paz ser ut att vara över. Argentinaren återvänder inte till Real Madrid utan stannar i Como.

Enligt sillyexperten Fabrizio Romano kommer argentinaren att köpas loss av Como, där han har huserat sedan 2024. Romano uppger att ”Los Blancos” inte kommer att aktivera återköpsklausulen i kontraktet. I stället betalar Como 60 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 660 miljoner kronor.

Paz uppges vilja vara kvar i Como. Den gångna säsongen var 21-åringen högst bidragande till en säkrad Europaplats.