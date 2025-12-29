Romano: Real Madrid lånar inte ut Mastantuono

Speltiden har varit knapp under den senaste tiden.

Trots det är ett utlån för Real Madrids Franco Mastantuono inte aktuellt.

Det uppger Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren som Real Madrid valde att lägga omkring 430 miljoner kronor på Franco Mastantuono från argentinska River Plate.

Därefter spelade 18-åringen tämligen regelbundet under starten på sin sejour men har under den senaste tiden för det mesta befunnit sig på bänken.

Därför har det spekulerats om att ”Los Blancos” kan tänkas att låna ut den offensive mittfältaren. Det kommer dock inte att ske i januari.

Lyssnar man till Fabrizio Romano menar Real Madrid-tränaren Xabi Alonso att talangen finns med i planerna till våren och därför inte kommer att lämna för något lån.

Totalt sett har Franco Mastantuono spelat 14 matcher för Real Madrid i vilka han har gjort ett mål och en assist.