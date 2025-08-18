Tottenham säkrar upp Cristian Romero.

Argentinaren förlänger med PL-klubben.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Spurs-kuggen skriver nytt kontrakt. Foto: Bildbyrån

Det stod nyligen klart att Djed Spence förlänger med Tottenham.

Nu rapporterar transfergurun Fabrizio Romano att även kaptenen Cristian Romero förlänger med Spurs. Ett nytt kontrakt uppges redan finnas på plats.

Enligt Romano ser tränaren Thomas Frank mittbacken som en viktig del i hans projekt.

Romero skrev på för Londonklubben 2022 och har hittills gjort 126 mål i Tottenham-tröja.