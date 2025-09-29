Romano: Samtal har inletts mellan Milan och mittbacken

Fikayo Tomori har inlett säsongen starkt i AC Milan.

Den engelske mittbacken ser nu ut att belönas av storklubben.

Nytt kontrakt ser ut att vara på gång enligt Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Fikayo Tomori ryktades bort från AC Milan förra vintern så väl som i somras, men mittbacken är alltjämt kvar i den italienska storklubben. Det är nog Massimiliano Allegri glad för.

Mittbacken som ådrog sig en befarade muskelskada mot Napoli i gårdagens 2–1-seger har stått för en mycket fin säsongsinledning och nu ser han ut att belönas.

Transferexperten Fabrizio Romano rapporterar nämligen om att Milan har inlett samtal med Tomoris representanter gällande ett nytt avtal.

Mittbackens nuvarande avtal med den italienska storklubben sträcker sig fram till sommaren 2027.

Hittills den här säsongen har det blivit en assist på sju framträdanden för 27-åringen.