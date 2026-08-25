Romano: Villarreal vill ha Saliba

Anderlechts Nathan Saliba, 22, drar till sig intresse.

Nu vill Villarreal värva den kanadensiske landslagspelaren.

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Villarreal förstärker truppen med den kanadensiske landslagsmittfältaren Nathan Saliba enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Saliba ansluter från belgiska Anderlecht i en affär som uppges vara värd 15 miljoner euro, motsvarande drygt 165 miljoner kronor.

Mittfältaren kom till Anderlecht förra sommaren och hann göra 36 framträdanden samt tre mål för den belgiska storklubben.

Saliba har även etablerat sig i det kanadensiska landslaget och står noterad för 18 landskamper.