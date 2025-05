Romano: Yamal förlänger med Barcelona imorgon

Lamine Yamal är inte bara en av världens största talanger – utan en av världens bästa spelare.

Nu meddelar Fabrizio Romano att 17-åringen kommer att förlänga sitt kontrakt med FC Barcelona.

Detta kommer att ske under tisdagen – och kontraktet sträcker sig till sommaren 2031.



Han har tagit hela fotbollsvärlden med storm sedan han kom upp i Barcelona och Spaniens seniorlag förra året.



Under årets säsong med Barcelona, där han var med och vann trippeln, har han fortsatt att imponera och kommer nu att bli belönad för det.



Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano kommer 17-åringen att förlänga med ”Barca” fram till 2031 – och kontraktsskrivningen kommer att ske under tisdagen.



Således förlänger han sitt kontrakt med sex år och lär även få ett klart med lukrativt ekonomiskt läge.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Lamine Yamal will SIGN new deal at Barcelona tomorrow, all done!

Agreement until June 2031 sealed today with agent Jorge Mendes key to get it done with Barça.

SIX year contract, one more crucial move for Barça director Deco and president Laporta. ✍🏻🏁 pic.twitter.com/nM7AdjcQ6O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2025