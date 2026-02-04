Rösler om Lecce-uppgifterna: ”Vet inte mycket om det”

Serie A-klubben Lecce har uppgetts vara intresserade av Colin Rösler.

Då menar MFF-mittbacken att han inte har hört någonting från den italienska klubben.

– Jag har inte pratat med Lecce, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Colin Rösler, 25, har spelat för Malmö FF sedan sommaren 2024 och gjort sig given i Skåneklubbens mittlås.

Under vintern har han också gjorts aktuell för en flytt från MFF. Detta då Fotbollskanalen rapporterade att det fanns ett ”stort intresse” från italienska Lecce.

Någon flytt till Serie A-klubben kommer det inte att bli under vinter, då det italienska transferfönstret stängde under måndagskvällen. Lägg där till att Rösler själv inte har hört ett knyst från klubben i fråga.

– Jag har inte pratat med Lecce, så jag vet inte mycket om det, säger han till Fotbollskanalen och berättar att han endast har haft fokus på Malmö FF:

– Ja, det har det alltid varit. Jag har kontrakt i två år till, så mitt huvud är här. Allt annat får andra folk fixa och folk får skriva vad de vill i media, men mitt fokus har bara varit här i Malmö.

Nu ser den norska mittbacken fram emot en säsong där de Himmelsblå presterar klart bättre än i fjol.

– Vi ska vara ett bättre lag än i fjol och göra allt vi kan för att vinna igen. För att vinna igen måste vi prestera bättre och jämnare. Det är där vårt fokus är, avslutar han.

Colin Röslers kontrakt med Malmö FF sträcker sig till slutet av 2027.







