Rydström-ryktet om Ajax avfärdas

Det har rapporterats om att Henrik Rydström var aktuell för Ajax.

Nu avfärdas uppgifterna i Nederländerna – storklubben ska aldrig ha nämnt honom på sin lista.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen rapporterade Expressen att Henrik Rydström, tidigare huvudtränare i Malmö FF, var en av kandidaterna till tränarposten i Ajax.



Nu slår nederländska källor tillbaka. Freek Jansen, journalist på Voetbal International, avfärdar ryktet i Ajax-podden Pak Schaal Podcast:

– De har aldrig ens hört det namnet i Ajax. Det ryktet är taget ur fablernas värld, säger Jansen enligt Voetbal Primeur.



Ajax har haft en skakig säsongsstart och lämnades nyligen utan huvudtränare när John Heitinga avgick.

Fred Grim tog över som tillfällig tränare, men klubben ska alltså inte ha haft Rydström på radarn.