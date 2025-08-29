Det svenska transferfönstret stänger vid midnatt ikväll.

Henrik Rydström har en förhoppning inför stängningen.

– Jag hade inte gråtit om vi hade haft en mittback till, säger han till Expressen.

Deadline day för det svenska transferfönstret denna fredag.

Vi har redan fått se en hel del affärer gå i lås och någon som hoppas på i varje fall en till affär för egen del är Henrik Rydström.

MFF-tränaren vill gärna få in en spelare till och det är tydligt var han vill förstärka.

Under sommaren så har Nils Zetterström sålts till Sheffield United samtidigt som Andrej Djuric anslutit och Rydström hoppas nu alltså på ytterligare en mittback in innan fönstret stänger.